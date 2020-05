Pandemia economica, la fondazione anti-usura: «Denunciate o aiuti impossibili»

«Casi di usura aumentati nell’emergenza Coronavirus? Ad oggi abbiamo solo la percezione di un profondo malessere economico-finanziario che sta covando sotto la cenere. Ma prima o poi esploderà in tutta la sua drammaticità». Giovanni Lorenzetto è il presidente della Fondazione Beato Giuseppe Tovini, fondo di solidarietà per il prestito di soccorso che ha la sede a Verona e una ventina di centri di ascolto nel Veneto. Alla guida della onlus da un anno, al momento non ha dati precisi. Ma preoccupazione, sì: «Da più parti si parla di un dato allarmante, che i casi di usura siano raddoppiati durante il lockdown. Noi non lo abbiamo registrato ancora ma è prevedibile che accada. Bisognerà essere pronti a reggere l’urto con risposte immediate, efficaci e complete per quanto possibile. Per questo abbiamo contattato di recente validi professionisti per offrire ai nostri assistiti anche l’aiuto psicologico e la tutela legale, soprattutto nei casi di sovraindebitamento».

«Non si denuncia per paura»

La fondazione, istituita dalla Diocesi di Verona a fine 1999, opera soprattutto a sostegno di famiglie e piccole imprese: «Nel 99% dei casi il nostro intervento è rivolto alla prevenzione – spiega Lorenzetto – cioè al soccorso di persone che a causa della disperata situazione finanziaria in cui si trovano sono a rischio usura». Ai centri di ascolto della Tovini si arriva per strade diverse: dal passaparola al consiglio di un conoscente, «o dal parroco a cui si confessano i problemi finanziari, che ci conosce e quindi li indirizza. Noi non eroghiamo direttamente i finanziamenti ai nostri assistiti ma, come prescrive la legge, con fondi pubblici e privati che abbiamo in dotazione garantiamo le banche sovvenzionate, che elargiscono prestiti alle persone da noi segnalate a tassi di favore e in assoluta tranquillità, sapendo che se il debitore risultasse insolvente potranno rivalersi sulla garanzia prestata dalla fondazione». Prima della pandemia tra l’altro le persone si rivolgevano ai centri di ascolto (tel 045.9276213, e-mail: *protected email* ), ora si sta studiando la possibilità di effettuare i colloqui a distanza, per esempio via Skype. Dalla sua costituzione, l’ente ha deliberato 1608 finanziamenti per oltre 9 milioni 620 mila euro. Una media a intervento di 6mila euro per singole persone, famiglie o piccole imprese in difficoltà a causa di disgrazie, malattie o dissesti finanziari: «Non sono cifre importanti, cerchiamo di accontentare il maggior numero di persone possibile». Difficile invece intervenire a sostegno di chi è già caduto in mano agli usurai: «Possiamo farlo solo dopo che l’usurato ha sporto denuncia e non accade quasi mai. Subentra la paura, una sorta di sudditanza psicologica e il timore di perdersi l’ultima spiaggia per ricevere aiuto. Raramente ci si rivolge alle forze dell’ordine o alle fondazioni antiusura. Anche da noi negli anni sono arrivati pochissimi usurati. Solo uno che ricordi ha seguito il nostro suggerimento: si è rivolto alle Fiamme Gialle e ha incastrato i suoi aguzzini. Recentemente siamo stati contattati da un padre di famiglia, ex dipendente d’azienda che, rimasto disoccupato, dopo aver dato fondo ai propri risparmi, anche per evitare il disagio di rivolgersi alle organizzazioni assistenziali, ha preferito affidarsi ad un prestasoldi. Quando gli abbiamo fatto presente che non potevamo aiutarlo se, come prescrive la legge antiusura, non avesse prima denunciato lo strozzino, non si è più fatto vedere».

«Attenzione all’usura di vicinato»

I cravattari non è detto siano delinquenti a prima vista, anzi: «Spesso si tratta della cosiddetta usura di vicinato, cioè l’amico, il conoscente, il prestasoldi del paese. La categoria è molto variegata e complessa ma sono comunque pericolosi, anche quando si tratta del vicino di casa. Quando non riescono a portare a casa il denaro infatti molto spesso cedono il credito alla criminalità organizzata e quindi rivolgersi ad un usuraio è il primo passo per finirci dentro. Anzi, gli usurai la usano spesso come arma: se non mi restituisci i soldi con le buone verrà a trovarti qualcuno che usa maniere diverse dalle mie». A cadere nelle mani degli usurai sono nella maggior parte imprenditori disperati: «Non si rassegnano a perdere la loro azienda in difficoltà e, aggrappandosi a sogni di ripresa che puntualmente non si realizzano, si rivolgono agli strozzini travestiti da uomini d’affari, spesso emissari della criminalità organizzata, che in simili frangenti va sul liscio perché dispone di ingenti capitali in nero derivanti da altri traffici illeciti». Talvolta gli usurai non serve neppure cercarli: «appena sentono odore di bruciato, si presentano spontaneamente come soci finanziatori in grado di ricapitalizzare la società e finendo, un po’ alla volta, per estromettere l’imprenditore che si trova spogliato dell’azienda che pensava di salvare». Chi finisce nelle mani dello strozzino però, spiega Lorenzetto, se denunciasse sarebbe più che tutelato dal punto di vista giuridico: «Perchè può richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’usuraio e ha anche la possibilità di avere il risarcimento del danno».

(ph Shutterstock)