Virologi onnipresenti in tv, Costanzo ironizza: «Date un quiz a Burioni»

Nel racconto del coronavirus in tv «un po’ di allarmismo si è creato, ma il peggio è la quantità di virologi: stanno ovunque e spesso neppure le imbroccano. Faccio un appello: che si dia un quiz a Burioni…». Maurizio Costanzo usa l’ironia per commentare il presenzialismo televisivo dei virologi in un’intervista a Libero.

Quanto alle apparizioni televisive del premier Giuseppe Conte, Costanzo dice: «È un po’ lento, ma non è facile andare in tv a parlare di 200 pagine di decreto. Credo che chiunque topperebbe».

(ph: imagoeconomica)