Zaia, nuova ordinanza: «Dal 1 giugno stop mascherina all’aperto»

Nel corso della conferenza stampa di oggi 29 maggio il presidente del Veneto ha annunciato una nuova ordinanza, valida fino al 15 giugno. La mascherina non sarà più obbligatoria all’aperto, purché si sia da soli. Rimane obbligatoria nei luoghi chiusi, nei negozi, e in caso di assembramento. In auto con la famiglia la mascherina non serve. IN un’area privata via libera alle grigliate. Via libera ai centri termali e servizi per bambini.