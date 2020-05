L’oroscopo della settimana (1-7 giugno): Leone, te la dovrai cavare da solo!

♈-ARIETE

VERIFICA CON ACCURATEZZA

Secondo le amiche stelle occorrerebbero delle puntigliose verifiche sulle amicizie strette di recente sul web, perché forse non tutte sono di specchiata moralità. Potrebbe essere saggio adoperare un pizzico di accorta prudenza e di sana diffidenza… Magari alla verifica dei fatti ti accorgerai di non avere motivi di apprensione, ma è meglio che adesso verifichi e ti cauteli. Il partner attualmente ha antenne sottili e capaci di allarmarsi…

♉-TORO

URANO AGISCE SENZA INTOPPI

Attualmente il forte Urano che abita la Prima Decade del tuo Segno non ha legami con altri valori planetari, se non una fuggevole opposizione allorquando la Luna passerà velocemente nella Prima Decade dello Scorpione, nella mattinata di mercoledì 3. La forte volontà innovativa, propositiva ed energica di Urano quindi non ha intoppi nel desiderare di essere operativa e di puntare su risultati pratici ed immediati. Anche nei sentimenti…

♊–GEMELLI

FRAINTENDIMENTI AFFETTIVI?

Sarà Venere a condurre il gioco in settimana, congiungendosi al benefico Sole e procurandoti gioie affettive di grande portata. Ma Marte non è altrettanto benevolo perché nei prossimi giorni mira a tirare spiazzanti sgambetti sia a Venere e sia al Sole. Che ci siano problemi di gelosia all’interno della situazione a due? Che il partner fraintenda la simpatia e la complicità che ti legano ad un collega di lavoro? Ristabilisci con chiarezza la verità!

♋-CANCRO

MERCURIO DIXIT!

Si sono aperti davvero nuovi orizzonti sociali e commerciali con l’ingresso del lucidissimo Mercurio nei Gradi che lo Zodiaco ti ha assegnato: ora sai come muoverti per favorire la tua stessa convenienza. Il legame importante che si stabilirà fra Mercurio e Urano nel Toro, è un altro tassello della buona influenza della tua determinazione nel definire i campi che ti sono e ti saranno congeniali. Con chi ami il legame è sbarazzino e spensierato.

♌-LEONE

TE LA DOVRAI CAVAR DA TE!

La sensazione di dover fare da solo per sbrogliartela in un problema che invece riguarderebbe anche il clan domestico è nell’aria… L’avverti, la senti alle tue spalle, ne inali il profumo… Ed è indiscutibilmente un fatto giusto, che ti metterà in comunicazione con una linea di pensiero e di azioni adatte a farti fare i passi più indovinati e comunque necessari. Segui l’istinto, usa le tue antenne, e per adesso non cercare il consiglio di nessuno.

♍-VERGINE

NASCONDI LE VERE FINALITA’

Reagire a fatti inattesi con subitanea immediatezza, sfoderando degli accorti e furbi escamotages è nelle tue possibilità attuali, visto l’appoggio che Giove e Plutone, insieme a Uranom,ti stanno dando per evitare che l’accoppiata di Marte e Nettuno contraria ti possa nuocere. Le tattiche da adoperare a ben vedere sono negli stessi consigli delle stelle, le quali raccomandano velocità ma anche la capacità di non far capire le tue VERE finalità.

♎–BILANCIA

OCCUPATI DEI PIU’ GIOVANI.

Occuparsi dei giovanissimi di casa o di collaboratoti un tantino inesperti si rivela più impegnativo del previsto e l’aspetto di tensione che si verifica al debutto della settimana con la quadratura fra la Luna nel tuo Segno e un Mercurio appena diventato cancerino, lo testimonia ampiamente. E’ certo che ci troverai subito le opportune e indicate pezze a colore, ma è probabile che all’inizio della settimana ti preoccuperai non poco.

♐-SCORPIONE

PASSIONE, MA PURE SENTIMENTO…

Vitalità e brio sono sensazioni positive che le stelle ora ti mettono a disposizione tramite l’appoggio che Nettuno e Marte, insieme, ti indirizzano dal Segno dei Pesci. Però sarebbe bene che tu dessi all’attuale fase passionale anche i connotati della più dolce tenerezza e della vicinanza emotiva, che la tensione esistente fra Marte e Venere, con il Sole coinvolto, potrebbe contraddire. Arricchisci le manifestazioni amorose d’affetto.

♑-SAGITTARIO

SPAURACCHI CELESTI…

Giusto alla metà del Segno, venerdì 5, ci sarà una splendida e luminosa Luna Piena. Ti aiuterà a capire e a comprendere sul serio le VERE ragioni di una attuale fase di freddezza con la persona cara, alla quale un pizzico di indispettita gelosia non sarebbe estranea… Sole e Venere all’opposizione poiché in Gemelli, e Marte-Nettuno in quadratura poiché insieme nei Pesci ne rappresentano attualmente il punzecchiante spauracchio…

♒–CAPRICORNO

USERAI MODI PIU’ MORBIDI…

Giove e Plutone, abbracciati strettamente nella Ultima Decade del Segno, sono entrambi in moto retrogrado. Cioè dalla nostra Terra sembrano tornar sui loro passi, ripercorrendo il cammino già coperto. Forse la volontà di ammorbidire certe circostanze ti permette di non usare toni cattedratici e quindi di non urtare le persone che interpelli Probabilmente perché, più insicura, potresti usate toni meno dittatoriali e di certo meno imperativi.

♒-ACQUARIO

MOSTRA I DENTI!

Nelle questioni economiche che hai l’assoluta necessità di definire al meglio e in tutta fretta, ti servono polso fermo, determinazione, buona conoscenza delle leggi e dei regolamenti vigenti e una capillare e certosina supervisione delle attuali circostanze, unite a una buona dose di sangue freddo!!! Non ti accontentare delle risposte vaghe che ora vanno per la maggiore ma sii disponibile a lottare e a mostrare ben bene i denti!

♓-PESCI

CONFLITTI FRA MARTE E VENERE

Nelle faccende che si legano all’amore, alla condivisione affettiva e alle priorità che interessano te e la persona cara, adesso sostanzialmente differenti, ci sono cose che non collimano con la tua visione di un rapporto fecondo e sereno. E che non ti danno la necessaria sicurezza in un sentimento che non ti sembra usi , per ognuna delle due parti in causa, gli stessi criteri di affetto e vicinanza. Marte e Venere conflittuali pretendono chiarezza…

(Ph. Shutterstock)