Coronavirus: indagine Oms, gravi interruzioni in diagnosi e cura altre malattie

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) – I servizi di prevenzione e cura delle malattie non trasmissibili hanno subito una grave interruzione da quando è iniziata la pandemia di Covid-19, secondo un’indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità pubblicata oggi e condotta in 155 paesi nel corso di 3 settimane a maggio. Un impatto che è risultato globale, ma con i paesi a basso reddito maggiormente colpiti.

La scoperta principale è che i servizi sanitari sono stati parzialmente o completamente interrotti in molti paesi. Più della metà (53%) dei paesi intervistati ha interrotto parzialmente o completamente i servizi per il trattamento dell’ipertensione; il 49% quelli per il trattamento del diabete e delle sue complicanze; il 42% quelli per il trattamento del cancro e il 31% quelli per le emergenze cardiovascolari. I servizi di riabilitazione sono stati interrotti in quasi due terzi (63%) dei paesi.

“I risultati di questo sondaggio confermano ciò che sentiamo dai paesi da diverse settimane”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Molte persone che hanno bisogno di cure per malattie come il cancro, i disturbi cardiovascolari e il diabete non hanno ricevuto i servizi sanitari e le medicine di cui hanno bisogno da quando è iniziata la pandemia di Covid-19. È fondamentale che i paesi trovino modi innovativi per garantire che i servizi essenziali per queste malattie continuino, anche se si sta combattendo il coronavirus”.

Nella maggior parte (94%) dei paesi che hanno risposto, il personale sanitario pubblico che lavora nell’area delle malattie non trasmissibili è stato parzialmente o completamente riassegnato per supportare la lotta a Covid-19. In un Paese su cinque (20%) che hanno riportato interruzioni in questi servizi, uno dei motivi principali è stata la carenza di medicinali, diagnostica e altre tecnologie. Anche il rinvio dei programmi di screening pubblico (ad esempio per il carcinoma mammario e cervicale) risulta diffuso, segnalato da oltre il 50% dei paesi. Una decisione coerente con le raccomandazioni iniziali dell’Oms volte a ridurre al minimo le cure non urgenti mentre si affrontava la pandemia. Oggi, il 17% dei paesi ha iniziato a stanziare finanziamenti aggiuntivi per includere la fornitura di servizi per le malattie non trasmissibili nel loro piano nazionale Covid-19.

Ma ci sono anche risultati incoraggianti nell’indagine: nella maggior parte dei paesi sono state stabilite strategie alternative per supportare le persone con malattie non trasmissibili. Tra i paesi che segnalano interruzioni del servizio, a livello globale il 58% utilizza attualmente la telemedicina (consulenza telefonica o online) per sostituire le consultazioni di persona; nei paesi a basso reddito questa cifra è del 42%.

“Ci vorrà un po ‘di tempo prima di conoscere l’intera portata dell’impatto delle interruzioni sull’assistenza sanitaria della pandemia sulle persone con malattie non trasmissibili”, ha affermato Bente Mikkelsen, direttore del Dipartimento di malattie non trasmissibili dell’Oms. “Ciò che sappiamo ora, tuttavia, è che non solo le persone con malattie non trasmissibili sono più esposte al rischio di malattia grave nel caso di contagio da Covid-19, ma molte oggi non sono in grado di accedere alle cure di cui hanno bisogno per gestire le loro malattie. È molto importante non solo che l’assistenza alle persone affette da malattie non trasmissibili sia inclusa nei piani nazionali di risposta e preparazione per Covid-19, ma anche che si trovino modi innovativi per attuare tali piani”.