Austria riapre i confini con tutti i Paesi vicini. Tranne l’Italia

L’Austria da venerdì riaprirà i confini a tutti i Paesi vicini, tranne all’Italia. Lo ha annunciato il ministro della Sanità di Vienna, Rudolf Anschober, precisando di non escludere la possibilità di una riapertura anche all’Italia da metà giugno, quando tutti i Paesi Ue dovrebbero riaprire i loro confini interni.

A partire da venerdì quindi non ci saranno più controlli alle frontiere tra l’Austria e la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Slovenia, la Svizzera e il Liechtenstein e non saranno più necessari la quarantena ed il tampone per chi rientra in Austria.

Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha spiegato che il governo ha deciso di anticipare dal 15 al 5 giugno l’allentamento delle restrizioni sui viaggi per muoversi in coordinamento con la Germania, che oggi ha approvato la revoca degli sconsigli di viaggio per 29 Paesi europei.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)