Ecco perchè la Corte tedesca ha colpito al cuore l’equivoco-Europa

La pandemia COVID-19 è un’esplosione nel cuore dell’UE. Ancora una volta ha messo in luce debolezze economiche, atteggiamenti, e priorità nazionali divergenti.

Nel bel mezzo di questo caos, la Corte costituzionale tedesca ha lanciato un altro missile. Annullando una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) e chiedendo chiarimenti alla Banca Centrale Europea (BCE) sul suo programma di acquisto di obbligazioni (quantitative easing), ha sollevato questioni scomode sull’ordinamento giuridico dell’UE. Tutto ciò ha portato molta indignazione e fatto digrignare i denti a più d’uno.

Mentre si è scritto molto sui meriti, i demeriti e l’impatto politico della bomba della Corte tedesca, qui voglio esaminare i principi fondamentali, piuttosto che i dettagli legali, che la sentenza ha messo in discussione.

Prima di tutto, siamo chiari. Il tribunale tedesco non è un tribunale farsesco, politicamente controllato e “fuori controllo” come alcuni hanno suggerito. È l’istituzione più stimata dello Stato membro più grande e potente – forse lo Stato più ossessivo nell’applicazione meticolosa della legge.

In un’Unione Europea che si vanta del proprio ordinamento giuridico, le sentenze del tribunale non possono essere casualmente ignorate, come la BCE sembra intenzionata a fare. Una procedura d’infrazione contro il governo tedesco non aiuterà nemmeno. La separazione dei poteri alla base di una democrazia funzionante significa che il governo non può e non deve costringere il tribunale a cambiare la sua sentenza.

Non è un segreto che le istituzioni dell’UE, per molti anni, e in gran parte in risposta a forti tensioni, hanno spinto al limite le interpretazioni dei mandati loro conferiti dai vari trattati. Non è neppure un segreto che molti, in Germania e altrove, sono sempre più a disagio con ciò che considerano un essere andati oltre le competenze. La controversia che circonda la sentenza del tribunale si riduce a una cosa e una sola: chi ha la giurisdizione e l’ultima parola sulla legalità delle azioni delle istituzioni europee?

La posizione dell’UE è chiara. Afferma che l’ordinamento giuridico dell’UE chiarisce che la CGUE ha la giurisdizione finale sulle questioni relative alla legge Europea e l’interpretazione dei trattati. La legge si applica come la CGUE la interpreta. Fine della storia.

La Corte tedesca ha assunto una posizione più sfumata. Pur non mettendo in discussione la posizione della CGUE come arbitro della legge europea, ha sollevato dubbi sulla responsabilità democratica. L’argomento è tanto semplice quanto esplosivo.

La Corte tedesca sostiene che la Germania, come Stato membro, può partecipare alle iniziative dell’UE solo se rientrano nei limiti di quanto il governo tedesco, con il consenso democratico, ha accettato nell’ambito dei trattati che ha firmato. Se le azioni non rientrano in tali mandati, allora il governo tedesco non ha il consenso democratico per partecipare. I giudici in effetti affermano che è loro compito determinare se il governo tedesco si comporta legalmente e nei limiti del consenso democratico del popolo tedesco, non quello della CGUE.

Questo argomento è particolarmente rilevante per quanto riguarda le azioni della BCE. La BCE, su pressione tedesca, è politicamente “indipendente” quando stabilisce la politica monetaria, ma non ha mandato di determinare la politica sociale o economica. Tuttavia, è impossibile condurre il tipo di politica monetaria che la BCE ha intrapreso senza che essa abbia un impatto sociale ed economico significativo.

Il modo in cui una banca centrale conduce la sua politica monetaria ha conseguenze per chi diventa più ricco e chi diventa relativamente più povero. Queste decisioni distributive sono propriamente politiche, non tecnocratiche. Come abbiamo avvertito quattro anni fa nel contesto britannico, tutto questo pone seri interrogativi di responsabilità democratica intorno al significato e ai limiti dell’indipendenza delle banche centrali in un’epoca in cui la politica monetaria si è estesa ben oltre il semplice controllo dell’inflazione attraverso i tassi di interesse. La BCE è diventata protagonista centrale nella politica economica e nella distribuzione della ricchezza. Questo non era mai stato previsto quando le banche centrali sono state dichiarate “indipendenti”.

Nell’area dell’euro la stessa questione diventa ancora più impegnativa in quanto le azioni della BCE impegnano gli Stati membri a sostenere spese, passività e rischi che hanno un impatto sulle finanze nazionali ma che sono al di fuori del controllo dei parlamenti nazionali – cosa che non è mai stata concordata in nessun trattato. Secondo la Corte, le azioni della BCE “incidono sui limiti fissati dalla responsabilità complessiva di bilancio del Bundestag tedesco”.

La sentenza della Corte tedesca mette in luce in modo sgradito le linee di faglia della struttura giuridica di un’Unione che non è né carne né pesce. Ancora una volta ha reso nudo a tutti il cosiddetto (eufemisticamente) “deficit democratico” all’interno dell’UE.

Fino ad oggi, tali contraddizioni e illegittimità all’interno dell’Unione sono state superate con contorsioni politiche. Questa volta sarà più difficile. La sentenza scava nel cuore dell’ordinamento giuridico e della legittimità democratica dell’UE e non può essere semplicemente sventolata o sepolta. La rabbia che emerge dalle istituzioni dell’UE è meglio interpretata come il ringhio di una tigre all’angolo piuttosto che come legittima indignazione per un giudizio sbagliato.

I giudici in rosso si sono fermati al di sotto dell’opzione nucleare – finora. Hanno dato alla BCE l’opportunità di dimostrare che il suo programma è “proporzionato” e quindi legale. Ma il loro messaggio alle istituzioni dell’UE è abbastanza chiaro: avete superato i limiti dell’impunità. Si sta arrivando al punto di rottura: adesso basta. Procedete con cautela.

Joe Zammit-Lucia

www.radixuk.org

(ph: Lothar Schaack: Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht, II. Senat da WikipediaCommons https://it.wikipedia.org/wiki)