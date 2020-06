Gianluigi Paragone, giornalista ed oggi senatore del Gruppo Misto ed ex M5S, secondo quanto riporta Dagospia, oggi pomeriggio sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in sella del suo scooter. Il sinistro è avvenuto a Roma e, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo su cui viaggiava Paragone si sarebbe scontrato con un’auto. Il politico è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli e non sarebbe in pericolo di vita.

(ph: imagoeconomica)