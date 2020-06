Colli Euganei in fiamme, brucia Rocca Pendice

Questa mattina è scoppiato un incendio sui colli Euganei a Rocca Pendice in comune di Teolo. Da subito attive le squadre forestali di antincendio boschivo coordinate dal DOS regionale e sul posto anche l’elicottero della Regione Veneto. Presenti anche i volontari di Protezione Civile che hanno già montato la vasca mobile per il pescaggio dell’acqua. Pur in una zona impervia l’incendio appare abbastanza circoscritto.