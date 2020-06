«L’Austria chiude e la Grecia non ci vuole? Però quando si trattava di redistribuire gli immigrati che sbarcavano in Italia, anche da quel punto di vista lì non ce n’era per nessuno. Da un male trarremo un bene, sono sicuro che molti italiani riscopriranno le bellezze dell’Italia. Non ci vogliono all’estero? Pazienza, abbiamo i posti più belli del mondo». Lo ha detto, in collegamento con La vita in diretta su Rai1, il segretario della Lega Matteo Salvini.

(ph: imagoeconomica)