Paura nella notte: donna cade in Canal Grande

Paura a Venezia la scorsa notte dove intorno le 2 una donna è caduta in acqua nel Canal Grande in zona ponte di Rialto. In suo soccorso sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che con un’autopompa lagunare sono riusciti a salvarla. Sul posto anche il Suem che ha prestato i primi soccorsi per poi trasportarla in ospedale. Allertato anche il personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di cui non c’è stato bisogno.