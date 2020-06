Centri estivi 0-3 anni, Zaia: «Nessuna risposta da Roma, noi apriamo»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi, 3 giugno, ha illustrato il bollettino regionale.

Trasporti

«Ho mandato una lettera al presidente Bonaccini nella quale io sostengo che si debba valutare l’opportunità di utilizzare i mezzi pubblici con la capienza di omologazione con obbligo di mascherina a bordo. Se facciamo questo passo recuperiamo il 50% dei posti. Non ci sono mezzi alternativi consideriamo gli assembramenti che si vengono a formare in attesa dei mezzi. E non dimentichiamo che oggi manca l’utenza scolastica.

Assembramenti weekend

«Io considero fisiologico quello che è accaduto. Belle giornate, ponte lungo. Faccio un appello: utilizzate i dispositivi. Il tema della mascherina: il Veneto da lunedì 1 ha solo applicato il DPCM. Ci siamo riallineati con la norma nazionale che dice che la mascherina si porta nei luoghi chiusi o nei luoghi aperti dove c’è assembramento. Fondamentale che venga rispettato questo tema».

Nuova ordinanza

Abbiamo intenzione di allentare ancora. Sto preparando un’ordinanza dei 0-3 anni. E’ da giorni che aspettiamo una risposta dal governo ma nessuno risponde. Noi apriremo e ci assumeremo la responsabilità. Ma che si sappia che da Roma non è arrivata nessuna risposta».