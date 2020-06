Tutti al mare: le regole dell’Iss per vivere la spiaggia in sicurezza

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato oggi le raccomandazioni su come comportarsi al mare per ridurre al minimo il rischio di contagio. Ecco il vademecum per stabilimenti e bagnanti.

Le regole

Prenotare l’accesso agli stabilimenti in modo da evitare assembramenti;

Registrare gli utenti, anche per rintracciare eventuali contatti a seguito di contagi, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy;

Utilizzare cartelloni e locandine con le regole comportamentali;

Regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge, anche attraverso percorsi dedicati, e disporre le attrezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il distanziamento interpersonale;

Garantire distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, anche durante la balneazione;

Controllare la temperatura corporea, ove possibile, del personale e dei bagnanti con divieto di accesso se risulta superiore ai 37,5°C;

Vietare qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet;

Vietare gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale;

Pulire, con regolarità almeno giornaliera, le varie superfici, gli arredi di cabine e le aree comuni e sanificare in modo regolare e frequente attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui;

Evitare l’uso promiscuo di qualsiasi attrezzatura da spiaggia;

