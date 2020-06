Marostica, partita a scacchi e concerto Bocelli rinviati al 2021

Rinviati a settembre 2021 i grandi eventi della Città di Marostica, a causa dell’emergenza sanitaria. È l’annuncio dell’Associazione Pro Marostica e di DuePunti Eventi organizzatori, in collaborazione con l’Amministrazione, di due delle maggiori manifestazioni cittadine, rispettivamente la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi e i grandi concerti in Piazza degli Scacchi, in particolare quello di Andrea Bocelli.

Partita a Scacchi

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi, una delle più celebri rievocazioni storiche italiane, era in programma i giorni 11, 12 e 13 settembre 2020 e sarà rinviata al week end del 10,11 e 12 settembre 2021, sempre con tre repliche serali alle 21 e una domenicale pomeridiana alle 17: una decisione epocale, visto il tradizionale appuntamento a cadenza biennale negli anni pari. I biglietti già acquistati in prevendita saranno validi per lo spettacolo del giorno e dell’orario corrispondenti alle nuove date. A chi ha già acquistato il biglietto che rimarrà valido per lo spettacolo corrispondente del 2021, la Pro Marostica regalerà una visita guidata al Castello Inferiore, come segno di ringraziamento. Dal 5 giugno sono ora disponibili anche i biglietti per la nuova edizione del 10, 11 e 12 settembre 2021, direttamente nel sito della manifestazione www.marosticascacchi.it o nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Concerto Bocelli

Nella piazza allestita con le tribune, prenderà vita anche l’atteso concerto di Andrea Bocelli, riprogrammato per il 15 settembre 2021. Il tenore si esibirà con coro e orchestra, secondo un repertorio che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose. Il concerto, infatti, sarà diviso in due parti: la prima dedicata all’opera, la seconda ai brani crossover della sua carriera. Anche in questo caso i biglietti già acquistati saranno validi per il nuovo spettacolo.