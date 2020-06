Prima guida ai migliori ristoranti a domicilio: ecco i veneti premiati

Il food delivery sta crescendo, stanno aumentando i ristoranti che lo utilizzano e le persone che amano ordinare il cibo a domicilio, ed è per orientare le scelte di consumo, ispirare le esperienze degli italiani su cosa mangiare e da chi ordinare, ma soprattutto celebrare le migliori realtà della ristorazione a domicilio in Italia che Just Eat (www.justeat.it), app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, ha deciso di creare la prima “Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”, grazie alle votazioni e alle esperienze dirette degli utenti e di una giuria di esperti nel settore. Protagonisti della guida sono 50 ristoranti vincitori dei Takeaway Awards, il primo premio dedicato ai ristoranti takeaway in Italia che ha coinvolto oltre 12.000 ristoranti in tutta Italia. La guida è scaricabile online a questo link. Vediamo i locali veneti premiati.

Per la categoria “Migliori performance grandi città del Nord” e “Miglior servizio ai clienti grandi città del Nord” si porta a casa il secondo posto FastDrink24 (via Sorio 64, Padova). «Una vera festa del gusto, fra hamburger e pizze, da FastDrink24! È divertente e innovativa la proposta di pizze gourmet ispirate a personaggi del mondo dello spettacolo, italiani e internazionali: un sogno di gusto a occhi aperti». Il piatto da provare è il Colorado Crispy Bacon 110g mentre i piatti più venduti su Just Eat sono Colorado Crispy Bacon 220g, Nuggets e Mozzarella Stick.

Due veneti si aggiudicano il primo e il secondo posto nella categoria “I più amati al Nord”. Medaglia d’oro per Aldo’s Pizza (Via Badile 26, Verona). «Aldo’s Pizza fa della varietà e della ricerca il suo tratto distintivo, proponendo pizze per tutti i gusti, dalle tradizionali alle leggere, condite con verdura fresca e deliziosi affettati. Prepara anche impasti senza glutine per adattarsi a qualsiasi esigenza e soddisfare tutti i palati». Il piatto da provare è la Pizza Diavola mentre i più venduti su Just Eat sono la pizza Margherita, la pizza Chips e la pizza Pippo. Medaglia d’argento invece per Cama’affare (Via Gattamelata 88, Padova). «Cama’ffare offre un’ampia varietà di pizze e specialità garantendo ingredienti ricercati e combinazioni che rispecchiano la territorialità, onorando in particolare la cucina siciliana. L’offerta di specialità sicule spazia da numerosi tipi di arancini a pane e panelle». Il piatto da provare è l’Arancino 1 (al ragù, piselli e formaggio) mentre quelli più venduti su Just Eat sono pizza Diavola, cannoli siciliani e Arancino 3 (speck, pistacchio, formaggio e besciamella).

Nella categoria Pasta&Riso si aggiudica il terzo posto la Bigoleria The Brothers in viale Olimpia 1, Grezzana, Verona.

