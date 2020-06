Paola Di Benedetto e Federico Rossi si ritrovano dopo 5 mesi

E alla fine si sono incontrati di nuovo. Stiamo parlando di Paola di Benedetto e Federico Rossi. La vicentina e il cantante non si sono potuti riabbracciare per ben 5 mesi, esattamente dall’8 gennaio quando lei è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl e influencer, una volta uscita da vincitrice, non ha avuto l’opportunità di ricongiungersi con il suo fidanzato a causa del lockdown da Coronavirus.

Ora si sono riuniti documentato tutto su Instagram per la gioia dei fan. Paola ha pubblicato una foto di loro due sorridenti e abbracciati all’aperto con la dedica: «E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto… nemmeno sulla Luna».

E Federico ha subito risposto con uno scatto altrettanto felice accompagnato da belle parole: «Non sono mai riuscito a fare finta di niente con te». Per poi aggiungere: «Finalmente e ora chi ci stacca più». Sembra proprio che la lontananza forzata abbia fortificato l’amore tra i due che ora sembra stiano seriamente pensando ad una convivenza.