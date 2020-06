Il ritorno dei turisti cafoni: si spogliano e si tuffano in Canal Grande [VIDEO]

Come ci siano arrivati a Venezia non è ancora chiaro ma ieri due uomini probabilmente di nazionalità tedesca sono stati filmati mentre si spogliavano sulle rive del Canal Grande e si tuffavano in acqua per passare a nuoto sotto il ponte di Rialto. I veneziani che hanno assistito alla scena, oltre a riprendere tutto con il telefonino, li hanno scherniti e presi in giro.