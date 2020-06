Parcheggi Aim, sconti e coupon gratis per chi acquista o pranza a Vicenza

Per sostenere le attività in difficoltà a seguito dell’emergenza Coronavirus, il Comune di Vicenza, insieme ad Aim mobilità, hanno annunciato una serie di iniziative promozionali sulle tariffe della sosta urbana per rivitalizzare e sostenere le attività commerciali di tutta la città. Ad illustrare le novità c’erano oggi in sala Stucchi il sindaco Francesco Rucco, l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, l’assessore alla mobilità Matto Celebron, l’amministratore Unico di Aim Mobilità Francesco Omassi, il direttore generale di Aim Vicenza Spa Renato Guarnieri e il presidente della delegazione Vicenza Confcommercio Nicola Piccolo.

«Abbiamo già adottato alcune iniziative per sostenere le attività in sofferenza e seguito della pandemia, grazie anche ad una delibera congiunta che ha coinvolto maggioranza e minoranza e approvata in consiglio comunale – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco -. Tra le proposte si era valutata anche la possibilità di agevolazioni per la sosta in tutta la città. Abbiamo pertanto pensato a due linee di intervento, una rivolta a chi si reca nelle attività commerciali attraverso la distribuzione di 20.000 coupon da 1 euro ciascuno che fungeranno da ricarica per la app Aimfacile, l’altro con sconti nella fascia oraria della pausa pranzo. Dopo l’esaurimento dei 20.000 coupon proporremo delle convenzioni ai commercianti tramite le associazioni di categoria affinché possano acquistare il coupon stesso a prezzi vantaggiosi per poter continuare ad offrire l’agevolazione ai clienti».

#Vicenzariparte

Con lo slogan #Vicenzariparte, parcheggiare in città ora è più facile grazie alla app Aimfacile che per l’occasione diventa più smart. Chi utilizzerà la app per sostare negli stalli blu e nei parcheggi a sbarra del Comune di Vicenza potrà ricevere un coupon omaggio di Aim mobilità distribuito dalle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

Il coupon, del valore di 1 euro, consentirà di ricaricare l’app Aimfacile utilizzando lo smartphone. Confcommercio Vicenza distribuirà i 20.000 coupon ai commercianti della città (anche non iscritti a Confcommercio) che li consegneranno ad i loro clienti.

Tariffa promozionale per la pausa pranzo nei giorni feriali

Una tariffa promozionale verrà applicata nella fascia oraria della pausa pranzo, tra le 12.30 e le 14 dei giorni feriali, per incentivare la clientela a fermarsi in città per pranzare in uno dei locali del centro. Fino al 31 agosto, pertanto, verrà applicato lo sconto del 50% nei parcheggi a sbarra di via Verdi, Bologna, Canove, Fogazzaro, Cattaneo. Viene inoltre confermata la tariffa agevolata nei parcheggi a sbarra dalle 18 alle 20 dove un’ora di sosta costa solo 0,50 euro.

«L’obiettivo è quello di agevolare gli acquisti e le consumazioni nelle attività commerciali non solo del centro storico, ma sostenendo anche gli insediamenti commerciali dei quartieri – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Così abbiamo fatto per l’ampliamento dei plateatici a cui si sono interessati anche i locali nei quartieri che ci stanno inoltrando numerose richieste. Come amministrazione sappiamo che la riapertura non rappresenta la panacea di tutti i mali per il nostro tessuto commerciale che necessita di sostegno concreto da parte delle istituzioni».

«Gli interventi sulla sosta oltre che a sostegno della attività vogliono essere una modalità per incentivare l’uso della app Aimfacile che esiste già da qualche anno e che desideriamo promuovere perchè possa entrare nell’uso comune – ha spiegato l’assessore alla mobilità Matteo Celebron -. In fase di programmazione della mobilità stiamo lavorando con Svt sui parcheggi scambiatori».

«Esprimiamo parere più che positivo sul progetto dei coupon gratuiti di ricarica di “Aimfacile”, applicazione che consente di pagare la sosta in modo facile e veloce, tant’è che abbiamo voluto collaborare fattivamente all’iniziativa, occupandoci della distribuzione capillare dei tagliandi nei negozi e nelle attività della città – ha precisato Nicola Piccolo, presidente della delegazione Vicenza di Confcommercio -. Riteniamo, infatti, si debba dare il massimo sostegno alle iniziative che, in questo delicato periodo di ripresa dopo il lockdown, abbiano come scopo quello di agevolare le attività del commercio, del turismo e dei servizi della città. In questo caso, l’iniziativa va a favorire la sosta negli stalli blu e nei parcheggi, attraverso, sia l’incentivo dei coupon, sia con la diminuzione delle tariffe dei parking in pausa pranzo. Apprezziamo ancora di più lo sforzo del Comune e di Aim – ha evidenziato il presidente – , poiché sappiamo bene le difficoltà di questa fase e le esigenze di far quadrare i conti, ma vediamo anche che concretamente prevale la volontà di attivarsi affinché le attività commerciali e, in generale la città, possano davvero ripartire e ritornare il prima possibile alla normalità».

«Su indicazione del sindaco abbiamo creato una modalità che consentisse l’utilizzo dei coupon – ha detto l’amministratore Unico di Aim Mobilità Francesco Omassi -. Il meccanismo è molto semplice, dopo aver scaricato la app, è necessario registrarsi ed effettuare la ricarica con la carta di credito. Poi bisogna registrare il coupon con il codice indicato sul retro. Questa promozione, che per noi rappresenta un significativo sforzo economico, è stata voluta oltre che per contribuire a far ripartire la città, anche per rendere sempre più smart e sicuri i pagamenti della sosta, in modo che si debba usare sempre meno contanti e si risparmi tempo nelle operazioni di uscita dai nostri parcheggi”.

Per informazioni su Aimfacile: https://www.aimmobilita.it/it/news/aimfacile_gia_disponibile_la_nuova_app_per_pagare_la_sosta_in_citta