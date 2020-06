D’Urso: «L’Eterno Riposo con Salvini? Lo rifarei»

«Ho vissuto la paura, ma ho deciso di continuare a lavorare: avevo un dovere verso il pubblico che mi segue. Dovevo informare. Ho avuto i complimenti di Conte, del ministro Speranza e di tutti i virologi per il servizio fatto». Queste le parole di Barbara D’Urso in un’intervista al Corriere della Sera mentre riassume questi mesi particolari e difficili al timone dei suoi programmi.

Tanto share ma anche tante polemiche, in particolare per l’Eterno Riposo recitato assieme a Matteo Salvini in diretta. «Non ho niente da rimproverarmi – precisa -. Mi sono comportata come il mio cuore dettava. Agisco d’impulso: piaccia o no. Sono credente e se qualcuno mi chiede: diciamo l’Eterno riposo, lo faccio. Poi c’è chi usa queste cose per il suo interesse, ma rispetto a questo volo altissimo. Non ho fatto del male, non stavo bestemmiando o mancando di rispetto. Ho fatto una cosa in cui credevo. Poi è stata strumentalizzata, come spesso succede con me. Vedo molte cose in tv che se facessi io diventerebbero un caso. Vado avanti col sorriso», ha concluso.