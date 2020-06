Bersani: «Se centrodestra fosse stato al governo non sarebbero bastati i cimiteri»

«Allora libertà dalla mascherina? Perché questo è il messaggio che in Parlamento e fuori sta dando il centrodestra. È una coltellata al Paese. E questa gente qua, viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri. Gente che a fine febbraio diceva liberi tutti. Su queste cose non si può scherzare». Queste parole pronunciate da Pier Luigi Bersani, deputato di LeU, durante Cartabianca su Rai3 hanno sollevato un vespaio di polemiche.

Il primo a commentare Matteo Salvini che arriva a definirlo un «cretino. Dichiarazioni disgustose. Fare polemica sulla pelle dei morti è da cretini, davvero c’è qualcuno che non sta bene». Bersani cerca di aggiustare il tiro parlando di «iperbole» e contrattacca: «Un ex ministro dell’interno che ridicolizza mascherine e distanziamento dopo che a pochi giorni dalla prima zona rossa chiedeva di aprire tutto si espone a un giudizio che, ripeto, per iperbole, confermo assolutamente».

Sulle parole di Bersani è intervenuta anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti, dichiarazioni vergognose».

(ph: imagoeconomica)