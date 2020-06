ITTweb è la soluzione per il tuo eCommerce Magento B2C o B2B, grazie a Magesquared

La vendita online è un paradigma del mercato ormai imprescindibile, anche per quelle attività che, fino a qualche mese fa, pensavano di poterne fare a meno. Qual è il requisito essenziale per cogliere le opportunità offerte dal commercio digitale?

Fare business online richiede piattaforme ben strutturate, in grado di assicurare performance all’altezza delle aspettative del cliente e funzionali nella prospettiva aziendale. ITTweb è la software house che ha fatto dello sviluppo di eCommerce Magento B2C e B2B il suo ambito di riferimento dal 2008. Ha infatti realizzato un ecosistema per e-commerce unico, Magesquared: la soluzione per vincere le sfide del commercio digitale.

Perché affidarsi a Magesquared per il proprio progetto Magento eCommerce

Lo sviluppo di portali di e-commerce firmato ITTweb è il risultato di competenze affinate in un percorso di specializzazione cominciato nel 2008. L’azienda ha approfondito, in ogni suo aspetto, le potenzialità di Magento, la piattaforma più apprezzata tra gli shop online, sia dal punto di vista del B2B che del B2C, ricorrendo alla tecnologia Progressive Web App (PWA).

Facendo leva su questo know-how unico può affrontare progetti articolati, condotti nel rispetto del principio mobile first, che prevedono l’integrazione con gestionali (ERP), CRM, motori di ricerca interna di prodotti come cVetta e AccelaSearch, ed infine il PIM.

Magesquared è sinonimo di massime prestazioni, scalabilità e modularità per rispondere a ogni esigenza commerciale.

L’ecosistema sfrutta al meglio Magento 2 e dispone, oltre alle prerogative già riportate, di velocità e affidabilità. Per quanto riguarda l’infrastruttura, infatti, ITTweb ha scelto una strada senza compromessi creando una propria soluzione. Si tratta del Cloud Hosting Magento 2 co-locato all’interno del datacenter SUPERNAP, tra i più innovativi d’ Europa.

ITTweb presenta al cliente un supporto a 360° nella realizzazione del progetto, attraverso studi di fattibilità, analisi UI/UX, test di qualità e ulteriori attività funzionali al raggiungimento del miglior risultato possibile.

Certificazioni internazionali e la capacità di innovare e rinnovarsi

Le competenze del team di lavoro della software house sono attestate da certificazioni internazionali, come ad esempio Magento Certified Developer, Magento Certified Front End Developer, Magento 2 Certified Solution Specialist, Magento 2 Certified Associate Developer. ITTweb è inoltre Partner Vue Storefront e e Master Partner vtenext.

Il percorso di costante crescita in termini di preparazione ed esperienze, animato dall’insopprimibile desiderio di innovare, ha condotto anche alla creazione di cVetta, motore di ricerca evoluto concepito per il mondo degli e-commerce e rinomato in ambito europeo.