Apre l’estate a Jesolo: stagione balneare al via

Il lieto fine è arrivato. La stagione balneare di Jesolo rimasta ai blocchi di partenza nelle ultime settimane prenderà ufficialmente avvio da domani, sabato 6 giugno e terminerà il 20 settembre. Firmata e pubblicata l’ordinanza da parte del sindaco Zoggia che apre l’estate di Jesolo. A partire da questo weekend dunque apriranno consorzi e stabilimenti balneari, nonché tutti i servizi presenti sull’arenile compreso il servizio di salvataggio garantito da Jesolo Turismo Spa o, laddove presenti, da soggetti privati.

L’app J.Beach

Le prenotazioni attraverso l’app J.Beach e il relativo portale web, saranno disponili per il fine settimana del 13 giugno, che saranno obbligatorie per chi vorrà accedere alle spiagge libere attrezzate di Jesolo per prendere il sole. La piattaforma online per il Booking è stata ultimata e in questi giorni sarà sottoposta ad una fase di test e la relativa app potrà essere scaricata dagli store nel corso della prossima settimana. Tramite portale e applicazione per smartphone e tablet gli ospiti potranno prenotare giorno per giorno il proprio posto spiaggia. Sarà possibile scegliere sia la piazzola attrezzata con ombrellone e sdraio da consorzi e stabilimenti con i relativi prezzi, sia uno spazio gratuito nelle aree libere attrezzate che, per legge, devono essere garantite dai concessionari. Questi ultimi spazi, avranno una superficie di 16 metri quadri saranno delimitati e identificati con paletti numerati su cui i turisti potranno stendere i teli da mare o posizionare l’ombrellone. Resteranno comunque validi gli sistemi di prenotazione già consolidati nel corso degli anni.

Aree libere

All’interno dell’arenile sono infine previste due grandi aree completamente libere e gratuite, in corrispondenza della spiaggia del faro e alla foce del fiume Piave. La fruizione non richiederà prenotazione e si potranno posizionare ombrelloni, sdraio o teli da mare personali, purché sia garantito il distanziamento sociale indicato dalle normative.

«Possiamo finalmente dire che la stagione estiva può avere inizio. Abbiamo aspettato tanto questo momento e,

tutti, istituzioni, associazioni di categoria e operatori turistici in questi ultimi mesi abbiamo svolto un lavoro enorme per ripensare la spiaggia, gli spazi e i servizi per far trovare Jesolo preparata alla stagione e garantire un soggiorno in sicurezza agli ospiti – dichiara il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia -. La grande presenza di turisti degli ultimi weekend è stato un segnale incoraggiante che dimostra la voglia che c’è di mare, si sole e di relax e soprattutto di poter fare tutto questo a Jesolo. Dopo esserci preparati dobbiamo impegnarci per far sì che la stagione balneare possa svolgersi al meglio. L’app J.Beach ci aiuterà a gestire i tanti arrivi, specialmente in occasione dei fine settimana e avere un’idea in tempo reale delle presenze. E’ una innovazione importante che ci proietta nel futuro e che potrebbe anche essere implementata nel futuro».