‘Ndrangheta, Martella: «Fenomeno radicato in Veneto»

«L’operazione di ieri che ha inferto un duro colpo alla ‘Ndragheta in provincia di Verona, fa emergere ancora una volta e definitivamente la dimensione pervasiva della presenza della criminalità organizzata in Veneto». Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella.

«Ritengo sia parallelamente indispensabile – conclude Martella – rafforzare, soprattutto in questa fase di ripresa delle attività, l’impegno politico ed istituzionale contro un fenomeno che, come dimostrato, a dispetto di ogni negazionismo, si è radicato anche in questa regione, contaminando e minacciando ampi strati del tessuto socio-economico locale».

(ph: imagoeconomica)