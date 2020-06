Wonder Woman e Harley Quinn approdano a Verona e Venezia

I supereroi della scuderia DC Comics arrivano in Italia grazie alla Panini DC Comics che ha acquisito i diritti di distribuzione in esclusiva nel nostro Paese del grande marchio fumettistico a stelle e strisce. Dieci serie, di cui due con cadenza quindicinale e otto mensile, che vedono protagonisti eroi ed eroine targati DC. I numeri primi di ciascuna serie sono stati denominati City Edition. A cosa si deve il richiamo metropolitano? La risposta è nelle copertine, ciascuna ambientata in una diversa città d’Italia. E se Batman si lancia in picchiata dalla Torre Ghirlandina di Modena e Superman vola sopra il Colosseo a Roma, il Veneto non manca all’appello.

Protagoniste di due cover mozzafiato, complice le suggestive ambientazioni di Verona e Venezia, saranno infatti l’amazzone Wonder Woman e la fidanzata di Joker Harley Quinn. A firmare la copertina con in bella mostra Diana Prince sul balcone della casa di Giulietta non poteva che essere il maestro Milo Manara, che a Verona ha trascorso la sua giovinezza e tuttora risiede nella provincia. La cover che presenta Harley Quinn nei pressi di Ponte di Rialto, a Venezia, invece è a firma di Giorgio Cavazzano. Disponibile anche, per i collezionisti, una Museum Edition che, oltre ai supereroi e al suggestivo sfondo, non presenta in cover ulteriori elementi grafici.

ph: Facebook Panini DC Italia