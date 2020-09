L’oroscopo della settimana (8-14 giugno): Ariete, cerca altrove!

♈-ARIETE

CERCA ALTROVE!

Fra le conoscenze recenti e recentissime c’è chi ha tutti i numeri per piacerti parecchio, ma la persona che hai preso di mira non pare intenzionata a contraccambiare la tua evidente simpatia… Perché? Ma perché Marte, il tuo pianeta guida, dal Segno dei Pesci è ai ferri corti con Venere, la quale è nelle vicinanze del Sole che rappresenta sempre e comunque la figura maschile… Cerca altri soggetti per vivere flirts soddisfacenti!

♉-TORO

INTUIZIONE E COLLEGAMENTI LOGICI.

Nel Segno adesso da qualche tempo c’è Urano a darti molto effervescente sprint, a voler che tu adoperi con solida concretezza le intuizioni che segnano appunto l’inizio della settimana, a indicarti come domare e finalmente gestire adeguatamente la conoscenza delle nuove tecniche web per collegarti al mondo intero! Il rapporto di Urano con la Luna e con Mercurio ti mette a disposizione chiara intuizione e ottimi collegamenti logici.

♊–GEMELLI

MESSAGGIO DA TENER CELATO!

Venere e Sole praticamente congiunti ora ti aiutano a manifestare tutta la possessività che senti come parte integrante del tuo rapporto affettivo. Del partner sei gelosa anche degli sguardi, degli eventuali sorrisi, della sua attenzione che vorresti tutta, esclusivamente, per te! Probabilmente adesso ti è difficile far capire l’assoluta possessività del tuo messaggio alla persona del cuore e ciò, forse, non è affatto un male. Sorvola lievemente.

♋-CANCRO

VINCERAI OGNI OSTRACISMO.

La estrema lucidità attuale,che usi con dovizia ed esperienza, è uno dei magici regali del passaggio di Mercurio nei Gradi che ti competono. Essa metterà in moto mille meccanismi per difenderti meglio in tutti i campi, e per distanziarti emotivamente da chi non perde nessuna occasione per metterti a disagio… Insomma: saprai render le distanza da chi non ti apprezza, e saprai vincere ogni eventuale ostracismo con il tuo buon carattere.

♌-LEONE

FATTI VALERE!

Ci sono ancora, naturalmente, mille cose sospese e non chiaramente definite, specialmente nel campo del lavoro e della tua prossima occupazione. Le risposte concrete nel settore lavorativo non sono ancora all’altezza delle tue aspettative e, ahìnoi, se non dai uno scossone alle pratiche inerenti, ciò potrebbe protrarsi per altri lunghi periodi. Con rispetto, con pazienza, con cognizione di causa e citando fonti, fatti valere!

♍-VERGINE

FAI RISPETTARE LE REGOLE!

Con Marte e Nettuno nei Pesci, congiunti e contrari, occhio a non prestare il fianco a situazioni che potrebbero rivelarsi potenzialmente a rischio. Non devi solo rispettare tu per prima le regole vigenti, ma dovresti farle rispettare anche alle persone che, volente o nolente, adesso frequenti sovente. Gli incoscienti esistono, e occorre allora essere più che espliciti nel chiedere che si comportino con il rispetto dovuto alle norme adesso vigenti.

♎–BILANCIA

PROTEZIONI CELESTI IN AMORE.

Le protezioni che ti vengono da Saturno all’inizio dell’Acquario e da Venere e Sole, entrambi di passaggio nei Gemelli, sono notevoli e ti danno solida fermezza. Ti confortano in parecchi settori ma, per esempio, sono attivissimi in campo affettivo: è certo che proprio adesso un legame si sta consolidando e sta diventando il perno portante della tua delicata e languida, dolce, affettività. Con chi ami vige un rapporto delizioso e appagante.

♐-SCORPIONE

EVITA LA TROPPA FRETTA!

La fretta è nemica giurata del far bene: ora Urano contrapposto nelle Prima Decade del Toro vorrebbe che tu agissi con una immediatezza fra la decisione sul come, quando e perché agire e gli atti successivi, ma forse in definitiva la fretta sarebbe fuori luogo. Anche Marte spinge Nettuno a volerti mettere il turbo e, dai Pesci, entrambi ti sollecitano mica male… Nel contesto attuale è bene che tu ponderi sul serio e ben bene prima di agire!

♑-SAGITTARIO

NON PERDERE CONCENTRAZIONE.

La salute è un bene prezioso, da proteggere con tutti gli accorgimenti che la situazione attuale indica come indispensabili. Sono ancora di stretta attualità anche se il virus si è molto calmato. In codesta fase che vede il Sole e Venere tanto congiunti quanto contrari al tuo bel Segno, è importante non perdere concentrazione e continuare a stare sulla difensiva. Tieni ben d’occhio la persona del cuore e sorveglia il suo benessere…

♒–CAPRICORNO

PLUTONE E GIOVE RETROGRADI.

Giove e Plutone, entrambi nel tuo Segno e precisamente congiunti nella Terza Decade, sono entrambi retrogradi e quindi si esprimono con molta minor efficacia. Forse attualmente agiscono per vie traverse, e magari non si esprimono con l’ apertura precedente, quindi il loro messaggio è da prendere con le molle e con mille precauzioni. Anche in campo economico è bene non prestare il fianco a decisioni eccessivamente radicali.

♒-ACQUARIO

CONFIDENZA DOLCE E SINCERA.

Tensioni amorose, dovute alla quadratura fra Venere gemellare e a te positiva e Marte emotivamente sotto pressione perché nei Pesci, saranno superate perché anche il Sole nei Gemelli ti starà al fianco. Ma non saranno avvenute invano: ti vogliono dimostrare che ogni ostacolo amoroso cade davanti ad una maggiore disponibilità, al dialogo e alla comunicativa emotiva. Ogni traccia di gelosia è spazzata via dall’attuale sincera e dolce confidenza a due.

♓-PESCI

ULTIMO QUARTO DI LUNA.

Avverrà in settimana, nei Gradi del tuo bel Segno, l’Ultimo Quarto di Luna: esattamente il gg. 13 e nel Grado 22° del Segno. La Luna farà l’Ultimo Quarto nelle vicinanze di Marte e Nettuno e in tensione con i valori che adesso abitano i Gemelli e il bagaglio da alleggerire che indica come una mossa facile da fare riguarda probabilmente il settore amoroso. Dimenticare situazioni di tensione e atteggiamenti polemici sarà finalmente facile.

