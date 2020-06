Coronavirus: Oms, ‘pandemia accelera, 150mila casi solo ieri, è record’

Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) – “La pandemia sta accelerando. Più di 150.000 nuovi casi di Covid-19 sono stati segnalati ieri all’Oms, il numero più alto in un singolo giorno fino a ora”. Lo rende noto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

“Quasi la metà di questi casi – evidenzia – sono stati segnalati dalle Americhe, ma in gran numero anche dall’Asia meridionale e dal Medio Oriente”.