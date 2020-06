Coronavirus: Speranza al W.Post, ‘vaccino Irbm-Oxford arriverà prima di altri’

Roma, 23 giu (Adnkronos Salute) – “Non possiamo immaginare di scommettere solo su questo vaccino. Ma questo è il vaccino che, secondo i nostri scienziati, arriverà prima degli altri. In questo momento, non c’è nessun’altra società che dice che potremmo avere il vaccino entro la fine dell’anno. Mi fa venire la pelle d’oca pensare che stiamo parlando della possibilità di salvare vite umane”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio realizzato con il quotidiano statunitense Washington Post, durante la visita alla Irbm di Pomezia, l’azienda italiana che sta lavorando, in collaborazione con l’Universita di Oxford, alla sperimentazione del vaccino contro il Covid-19.

Speranza sottolinea inoltre che “proteggere le persone con il vaccino è la priorità”. E assicura: “Faremo tutto il necessario per arrivare a quel punto”, scrive ancora il quotidiano americano.