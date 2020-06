AllForFood.com, oltre 40mila attrezzature ristorazione dei marchi più prestigiosi

Ogni ristoratore sa bene quanto sia importante l’uso dell’attrezzatura professionale, la cui efficacia ha una diretta incidenza sulla capacità di gestire, in modo ottimale, il flusso di lavoro. Ma dove acquistare attrezzature da ristorazione e macchine alimentari di alta fascia a prezzi competitivi, con le garanzie di un venditore autorevole?

AllForFood è l’e-commerce che offre oltre 40mila prodotti che fanno della qualità il loro tratto distintivo. Una proposta che va dalle friggitrici professionali alle macchine sfogliatrici passando per forni pizza e fabbricatori di ghiaccio. Composta quasi integralmente da articoli Made in Italy, accompagnati dalla professionalità di chi opera nel settore dal 2007.

Banchi pizza, friggitrice elettrica professionale e altri strumenti di alta fascia

La proposta di AllForFood.com è molto articolata e pensata per rispondere alle esigenze di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e macellerie. Il catalogo è composto per il 98% da articoli Made in Italy, cui si aggiungono attrezzature di importazione individuate attraverso un meticoloso vaglio, per garantire la stessa efficienza.

Accanto a forni e friggitrici professionali, troviamo banchi pizza, abbattitori di temperatura, arredo inox, fry top, griglie, eccetera. Alle attrezzature per la ristorazione si aggiungono poi forniture alberghiere (accessori di servizio, abbigliamento professionale, prodotti per il servizio sala, ecc.) e arredamento professionale da interno ed esterno.

Visitando allforfood.com, scoprirai un catalogo digitale completo e conveniente, in cui figurano marchi leader, quali Fimar, Forcar, Sammic, Tecfrigo, Robot Coupe, Isa, Scab Design, Pedrali, Bras, IFI.

Con AllForFood la scelta di attrezzature ristorazione online è più semplice

AllForFood non propone solo l’acquisto, c’è un’alternativa che per molti risulta forse anche più conveniente: il noleggio operativo di Grenke. Cosa offre? Permette di ricevere immediatamente le attrezzature necessarie per la propria attività, contraddistinte da eccellenti performance tecniche. Non c’è bisogno di affrontare rilevanti investimenti. Passa tutto da canoni costanti, completamente deducibili.

AllForFood si distingue dagli altri operatori del settore per un servizio di assistenza estremamente professionale, attivo sia prima che dopo l’acquisto. Le spedizioni sono sempre assicurate e i preventivi rapidi e gratuiti.

Le alte medie di valutazione delle opinioni degli acquirenti raccolte da eKomi rappresentano un prezioso riferimento del valore della proposta. A ciò concorrono modalità di pagamento pensate per rispondere alle diverse esigenze del cliente.

È possibile scegliere tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario o pagamento anticipato del 30% e saldo alla consegna. Su www.allforfood.com è tutto più semplice, c’è la soluzione giusta per ogni esigenza.