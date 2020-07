https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2020/07/laboratorio_provette_analisi_covid_afp.jpg 267 400 Adnkronos https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2014/10/logodefnew1.png Adnkronos 2020-07-01 16:18:04 2020-07-01 16:18:04 Ricerca: in Italia prima Carta per dar voce ai pazienti in sviluppo farmaci