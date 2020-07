Coronavirus: record contagi in Usa, 52.982 in 24 ore

Washington, 2 lug. (Adnkronos Salute) – Gli Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus. Secondo i dati della John hopkins university, nelle ultime 24 ore vi sono stati 52.982 nuovi casi positivi, per un totale di 2.682.270 contagiati. Il bilancio precedente era di 44mila contagiati in 24 ore. La crescita avviene dopo che nei giorni scorsi il virologo Anthony Fauci, massima autorità americana sul contagio, ha avvertito del rischio di raggiungere i 100mila contagi giornalieri se non si invertirà la rotta per il contrasto all’epidemia.