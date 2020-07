Coronavirus: Enpam a Governo, risarcimento per tutti i medici morti

Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) – L’Ente nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) si appella al Governo affinché i familiari di tutti i camici bianchi caduti lottando contro il Covid-19 ricevano un risarcimento. Lo Stato, tramite l’Inail, ha infatti deciso di riconoscere un risarcimento ai medici dipendenti, parificando retroattivamente il Covid-19 a infortunio sul lavoro. La misura però non ha effetto per liberi professionisti e parasubordinati. “Anche loro però erano sul fronte a combattere a mani nude – dice il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti – Sarebbe dunque giusto e perequativo riconoscere ai familiari lo stesso risarcimento previsto per gli assunti”.

“Se infatti il Covid-19 ha avuto effetti devastanti sulla categoria medica è anche dovuto a responsabilità che non possiamo dimenticare ­- continua il presidente dell’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri – Se i colleghi hanno pagato con la vita è anche per via di tre cose che non ci sono state: protezioni, distanziamento e diagnosi precoci. Ricordo anche che come Enpam già il 23 aprile abbiamo deliberato di aggiungere fino a 20 anni di anzianità contributiva ai medici e ai dentisti morti a seguito del Covid-19, una misura che in certi casi potrebbe portare a vedove e orfani una pensione raddoppiata rispetto a quella effettivamente maturata – dice Oliveti – Attendiamo però ancora il via libera dai ministeri vigilanti”. L’Enpam ha inoltre avviato una revisione delle coperture assicurative per i medici e gli odontoiatri in modo da includere per il futuro anche situazione come questa.