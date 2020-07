Prodotti più efficienti ed economia circolare, l’impegno di Huawei

Roma, 8 lugl. – (Adnkronos) – Prodotti più efficienti, meno sprechi e più economia circolare. Così Huawei si impegna nella sostenibilità e lo racconta nel proprio rapporto 2019. Il documento illustra l’impegno di Huawei nell’assicurare stabilità e la sicurezza della rete, ridurre le emissioni inquinanti, far fronte ai cambiamenti climatici in atto, diffondere l’iniziativa di inclusione digitale Tech4All e sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss) delineati dalle Nazioni Unite. Supportare la stabilità della rete si conferma un aspetto estremamente importante della responsabilità sociale e della missione di Huawei.

A conferma di ciò, nel 2019, Huawei ha garantito il corretto funzionamento della rete durante oltre 200 gravi eventi e disastri naturali. “Nel corso del 2019 abbiamo affrontato sfide del tutto nuove, ma abbiamo reagito bene alle emergenze”, ha dichiarato Liang Hua, Chairman of Huawei. “Abbiamo lavorato giorno e notte per garantire il corretto funzionamento della rete intervenendo laddove necessario, per garantire la continuità operativa e la consegna tempestiva di prodotti e servizi ai nostri clienti”.

Inoltre, spiega Hua, “abbiamo inoltre contribuito a implementare reti per centinaia di miliardi di dollari in oltre 170 Paesi. In Huawei crediamo che assicurare la stabilità delle reti di comunicazione e fornire assistenza grazie a tecnologie all’avanguardia non sia soltanto il nostro obiettivo, ma anche il cardine della nostra responsabilità sociale”. Nel Rapporto di Sostenibilità 2019, Huawei ha reso noti anche i propri obiettivi a medio e lungo termine riguardanti la riduzione delle emissioni di carbonio, l’economia circolare e l’energia rinnovabile, nonché i progressi ottenuti in questi campi nel corso dello scorso anno.

Con l’obiettivo di ridurre le emissioni, Huawei ha migliorato fino al 22% l’efficienza energetica dei suoi principali prodotti. Nel 2019, Huawei ha utilizzato 1,25 miliardi di kWh di energia pulita, ottenendo così una riduzione di 570.000 tonnellate di Co2. Per contribuire invece a un’economia circolare, Huawei sta ottimizzando l’utilizzo delle risorse durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Ad esempio, l’86% dei prodotti restituiti all’azienda è stato riutilizzato e solo l’1,24% dei rifiuti elettronici è stato destinato alla discarica.

Huawei sta inoltre lavorando per utilizzare maggiormente l’energia proveniente da fonti rinnovabili. Ad esempio, gli impianti fotovoltaici (Pv) costruiti nei campus di Huawei hanno una capacità combinata di 19,35 Mw e hanno generato 13,57 milioni di kWh di elettricità nel 2019. L’azienda si sta anche adoperando per estendere l’uso delle sue soluzioni fotovoltaiche intelligenti su scala più ampia, come testimoniato dall’impianto fotovoltaico da 300 MW nella provincia argentina di Jujuy. Questo impianto è in grado di generare 660 milioni di kWh di elettricità all’anno, sufficiente per alimentare 160.000 abitazioni.

Huawei si impegna a promuovere l’inclusione digitale e l’accessibilità alle nuove tecnologie digitali. Nel 2019, l’azienda ha lanciato la soluzione RuralStar Lite, in grado di ridurre significativamente i costi di costruzione del sito e in grado di collegare oltre 40 milioni di persone nelle località più remote. Questa soluzione assicura infatti connettività su tutti i tipi di terreni: pianure, regioni collinari, deserti e arcipelaghi.