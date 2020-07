Coronavirus: Fauci, ‘pandemia peggiorerà fino a quando avremo vaccino’

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) – “La pandemia globale è ancora all’inizio. Il virus è sempre forte e non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino, probabilmente tra fine 2020 e inizio 2021”. Così, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’immunologo Usa della task force anti Covid-19 Anthony Fauci. Secondo l’esperto, “a meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più vasta. Negli Stati Uniti abbiamo un problema – ammette – perché la nostra epidemia non è sotto controllo. Stiamo osservando grandi focolai in Brasile, in Sud Africa e ora in Asia. In definitiva siamo soltanto all’inizio della pandemia globale che, molto probabilmente, peggiorerà ulteriormente, prima di migliorare”.

“Non c’è proprio alcuna prova che il virus stia diventando più debole – afferma Fauci – Questo è certo, immagino che sia solo un auspicio sostenere il contrario. Il coronavirus è destinato a restare con noi per un tempo considerevole, fino a quando non avremo adottato misure molto buone di contenimento e non avremo messo a punto il vaccino. L’Italia ha avuto sfortuna”, osserva l’immunologo. “E’ stata colpita in modo molto duro e molto rapido nello stesso tempo. Probabilmente perché c’erano molti lavoratori cinesi nel Nord del Paese – ipotizza – Il sistema sanitario ha dovuto affrontare una sfida veramente ardua, dato l’alto numero dei contagi. Ma alla fine, considerate le circostanze così difficili, penso che l’Italia abbia fatto un buon lavoro”.

Ma quando arriverà il vaccino contro Sars-CoV-2? “Non sono mai stato in grado di garantire quando avremo un vaccino sicuro ed efficace – puntualizza Fauci – Al momento possiamo pensare e sperare di averlo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Spero sia gratuito e a disposizione di tutti – aggiunge – e sarei soddisfatto se fosse efficace al 75%. Non esiste alcun vaccino che garantisca una copertura del 100%”.