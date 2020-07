Coronavirus: positivo circa un americano su 100

Washington, 13 lug. (Adnkronos Salute) – Circa un americano su cento è risultato positivo al test del Coronavirus. A riferirne è la Cnn, ricordando che nel paese si sono registrati circa 3,3 milioni di casi da quando è iniziata la pandemia e sono almeno 135.205 i decessi attribuiti al Covid-19. Numeri che non fotografano secondo gli esperti la situazione per intero, considerando i casi di cui non è arrivata segnalazione e che potrebbero portare il totale ad un numero anche dieci volte superiore, sottolinea l’emittente. Un timore confermato dal fatto che il 40% circa delle persone infettate non presentava alcun sintomo, secondo le ultime stime dei Centers for Disease Control and Prevention.