Coronavirus: oggi 114 positivi, 17 morti e 335 guariti

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) – Sono 114 oggi (169 ieri) i nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2, secondo i dati della Protezione civile che calcola in 243.344 i casi totali. Crescono i decessi, che oggi sono 17 (ieri 13) per un totale di 34.984 morti da inizio emergenza. In aumento i guariti: oggi sono 335 (95.441 in totale). Secondo il bollettino di oggi sono 12.919 gli attuali positivi, -238 rispetto a ieri.