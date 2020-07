Coronavirus: Bolsonaro ancora positivo al Covid-19

Brasilia, 22 lug. (Adnkronos Salute) – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è ancora positivo al coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferisce l’edizione online del quotidiano ‘Estado di San Paolo’. Il test, come ha reso noto il ministero delle Comunicazioni, è stato eseguito ieri.

Le condizioni di Bolsonaro vengono definite buone, ma il presidente auspicava l’esito negativo dell’esame per riprendere l’attività ordinaria e ricominciare a viaggiare attraverso il Paese. Bolsonaro, che ha annunciato la propria positività il 7 luglio, è in isolamento da 2 settimane nella residenza ufficiale del presidente.