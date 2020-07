Coronavirus: perquisizioni e sequestri a vertici San Matteo e Diasorin

Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) – La Procura della Repubblica di Pavia ha disposto, nell’ambito delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal Pm Paolo Mazza, l’esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di diversi soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. La Guardia di Finanza si è recata presso l’Ircss San Matteo, la Fondazione insubrica di ricerca per la vita, la Diasorin e la Servire.

Tra i soggetti indagati figurano il presidente, il direttore generale e il direttore scientifico della Fondazione Ircss San Matteo di Pavia, il responsabile del laboratorio di Virologia molecolare del medesimo istituto, nonché l’amministratore delegato della società biotecnologica piemontese Diasorin.

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pavia stanno sequestrando su ordine della locale Procura della Repubblica documentazione e apparati informatici negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società biotecnologica. Nel dettaglio sembrerebbe che sia stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, la società piemontese di rilevanza internazionale – Diasorin Spa – operante nel settore delle biotecnologie, trasferendo ad essa tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Ircss San Matteo di Pavia, nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19.

L’attività trae origine da una denuncia presentata da una società concorrente contro il rapporto collaborativo instaurato tra la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e la società piemontese, per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi da infezione Covid-19, allo scopo di ottenere la marcatura Ce. Tale accordo veniva stipulato senza gara rendendo possibile un vantaggio economico per l’impresa piemontese. Ulteriori accertamenti sono in corso per delineare i rapporti economico commerciali esistenti tra Diasorin, Fondazione Istituto insubrico di ricerca per la vita e la società Servire Srl tutte operanti all’Insubrias Biopark di Gerenzano (VA).