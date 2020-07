Coronavirus: via libera Camera a Giornata memoria vittime

Roma, 23 lug (Adnkronos Salute) – La Camera dei deputati ha dato il via libera all’istituzione della Giornata in memoria delle vittime del Covid. I votanti erano 418 e i voti favorevoli dell’aula di Montecitorio sono stati 418; nessuno contrario, 3 gli astenuti.

Sono, secondo i tabulati della Camera, Sara Cunial, Eugenio Sangregorio e Renzo Tondo i tre deputati che stamattina si sono astenuti al momento del voto alla Camera sull’istituzione della Giornata in memoria delle vittime del Covid, proposta poi passata all’unanimità dei votanti.