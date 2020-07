Il segreto per diventare più competitivi? AllForFood.com, oltre 40.000 attrezzature per ristorazione in un click

Hai presente quella frustrazione che ti rapisce quando non riesci ad essere produttivo come vorresti per l’inefficacia degli strumenti di lavoro? Ecco, se il tuo settore è quello della ristorazione, la soluzione è l’e-commerce AllForFood.com. Hai a disposizione un catalogo con più di 40.000 articoli, tra attrezzature per ristorazione e macchine alimentari, un’esperienza ultradecennale, alta qualità italiana e preventivi gratuiti. In pochi istanti trovi subito quello che desideri, dalle macchine per granite ai lavabicchieri, con tanti servizi associati, come preventivi gratuiti e noleggio operativo.

Abbattitori di temperatura, forni, macchina per fare granite: quello che serve al professionista della ristorazione

In catalogo troviamo i top brand del settore, come Fimar, Forcar, Casta, Tecfrigo, Domino, Isa, Scab Design, Pedrali, Bras, IFI. Oltre che vasta, l’offerta di AllForFood è estremamente completa. Sono proposti macchine per granite, abbattitori di temperatura, forni, banchi pizza, impastatrici, arredamento per cucine professionali, utensili, articoli per conservazione e tanto altro ancora.

AllForFood è l’e-commerce per i professionisti della ristorazione che desiderano un servizio qualificato e l’eccellenza di prodotti Made in Italy. Più del 98% dell’ampia proposta è costituita da articoli italiani e gli altri sono il frutto di un’attenta selezione, grazie alla quale viene assicurata la medesima efficienza.

La tutela e la soddisfazione del cliente sono sempre in primo piano. Lo dimostrano l’eccellente rapporto qualità-prezzo dei prodotti e il servizio di assistenza professionale, messo a disposizione prima e dopo la vendita.

Ma lo store si distingue anche per la convenienza. Merito delle partnership con una vasta rete di fornitori e produttori, che consentono di applicare ottimi prezzi su tutti gli articoli. Il cliente ha quindi il vantaggio di acquistare attrezzature per la ristorazione di livello superiore a condizioni competitive.

Come funziona e cosa offre il noleggio operativo di Grenke

Il noleggio operativo di Grenke è un’altra opportunità fornita da AllForFood. Scegliendolo piccole e medie imprese hanno la possibilità di allestire i locali con macchinari e attrezzature di alta qualità senza sostenerne il costo di acquisto.

Tra i vantaggi associati troviamo: canoni completamente deducibili, costanti per l’intero periodo definito a livello contrattuale, i beni non risultano contabilizzati nel bilancio. Non solo. L’intervento non prevede segnalazione in centrale rischi e l’imprenditore conserva liquidità.

La tua azienda può ora diventare davvero più produttiva, scopri www.allforfood.com!