Sanità: ospedale San Raffaele, ‘condizioni Zanardi appaiono stabili’

Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) – “Appaiono stabili” le attuali condizioni cliniche di Alex Zanardi. A comunicarlo è l’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’atleta è stato trasferito nei giorni scorsi da Villa Beretta, presidio di riabilitazione dell’ospedale Valduce nel Lecchese. “Il giorno successivo al trasferimento nella Terapia intensiva neurochirurgica, diretta da Luigi Beretta, il paziente – ricostruiscono dall’ospedale, in un aggiornamento sulle condizioni di Zanardi – è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità operativa di neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”.

Al momento, concludono i medici, “gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia intensiva neurochirurgica, appaiono stabili”.