Torna libera in mare la tartaruga Ramona, aveva ingerito rifiuti plastici

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Ramona, la tartaruga marina trovata a giugno in grave difficoltà, per aver ingerito plastica, nelle acque di Maratea, ieri è tornata libera in mare nel Golfo di Policastro. A darne notizia il Wwf Italia in una nota.

La Caretta caretta – spiega l’associazione – era stata avvistata con problemi di galleggiamento il 13 giugno, nelle acque davanti alle coste di Maratea, in Basilicata. Alcuni volontari, sensibilizzati e informati dagli esperti Wwf, hanno allertato subito la Guardia Costiera affinché potesse recuperarla e metterla in sicurezza. Da quel momento è iniziata una staffetta con alcuni pescatori che hanno trasferito la Caretta caretta al Centro di Recupero Tartarughe marine Wwf di Policoro.

A mettere in pericolo Ramona sono stati diversi frammenti di rifiuti plastici che, dopo tre giorni dal suo arrivo al Centro, la Caretta caretta ha iniziato a rilasciare nella vasca in cui era stata posizionata. Per ben tre settimane, Ramona ha continuato ad espellere numerosi frammenti di rifiuti plastici, che hanno colmato tre barattoli da 100ml. Dopo aver eliminato tutta la plastica ingerita, finalmente Ramona ha ricominciato a nutrirsi e ha ripreso subito forma e peso. La liberazione è avvenuta ieri (domenica 26 luglio) nel Golfo di Policastro.