Cast Bolzonella ti protegge dai raggi solari: l’abbigliamento tecnico anti UV

Quando si parla di rischi sul lavoro, pochi pensano all’eccessiva esposizione al sole. Eppure, nei mesi più caldi, è un pericolo concreto che può determinare danni agli occhi e alla pelle, causando, nelle situazioni più gravi, persino tumori maligni. Come proteggersi? Con l’abbigliamento tecnico anti UV di Cast Bolzonella, azienda italiana specializzata nella produzione di abbigliamento da lavoro di qualità.

Operativa nel settore dal 1970, realizza e vende all’ingrosso divise e abbigliamento da lavoro. A caratterizzare la sua offerta sono affidabilità, esperienza e creatività, che le hanno permesso di distinguersi dai competitor e vestire oltre 10 mila imprese in Italia e nel mondo.

Un percorso pluridecennale in cui Cast Bolzonella si è confrontata con sfide sempre più impegnative. Randstad, Sisal, Roncato, Dyson e Alliance Medical sono solo alcune delle società che l’hanno scelta.

Abbigliamento da lavoro personalizzato e in tessuti anti UV

Nell’offerta trova spazio anche l’abbigliamento tecnico anti UV, sottoposto al trattamento coldblack®. Una procedura che conferisce ai tessuti due proprietà fondamentali: assorbimento e riflessione dei raggi ultravioletti. Il risultato sono capi che non si riscaldano, migliorano la gestione del calore e proteggono dal sole anche dopo ore di esposizione.

Questo tipo di abbigliamento riporta in etichetta il logo UPF (fattore solare di protezione) indicante il numero massimo di ore a cui ci si può esporre al sole, senza danneggiare la pelle. Per esempio, un fattore UPF 30+ specifica che non si dovrebbero superare le 30 ore di esposizione, e garantisce una protezione molto alta.

Anche questi indumenti, come tutti quelli presenti sul sito castbolzonella.it, possono essere personalizzati e allineati a colori e immagine aziendale, con l’aggiunta di loghi, stampe, serigrafie gonfiate, scudetti, eccetera.

Il catalogo a è vasto e comprende tute, salopette, intimo termico, giubbotti, abbigliamento certificato (ad alta visibilità, antiacido, antistatico, ignifugo, ecc.), divise per il settore alimentare e commerciale, divise da lavoro eleganti. Inoltre Cast Bolzonella realizza linee d’abbigliamento professionale ed elegante su misura delle esigenze del cliente.

Vengono proposti anche dei servizi aggiuntivi che semplificano la gestione e l’ordinazione delle scorte. Quanto alle spedizioni, la merce è consegnata in Italia, Europa e persino in territorio extra UE.

Contattando Cast Bolzonella è possibile ricevere informazioni e preventivi gratuiti su abbigliamento tecnico anti UV e ogni altro articolo in catalogo. Farlo è semplicissimo: si può utilizzare il form nella pagina Contatti del sito, oppure chiamare lo 0498640809. Uno staff qualificato supporta il cliente nella valutazione di soluzioni a misura delle sue esigenze.