Dg Oms: ”Indossate mascherina quando è corretto, al via mask challenge”

Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) – Dopo un atteggiamento ‘prudente’ sull’utilità della mascherina contro Covid-19, l’Organizzazione mondiale della sanità cambia decisamente passo. “Questa settimana lanciamo una ‘mask challenge'”, una sfida delle mascherine un po’ sulla scorta di quelle che si moltiplicano sui social, “con i nostri partner di tutto il mondo. E incoraggiamo le persone a inviare foto mentre indossano una mascherina”. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Oltre ad essere uno degli strumenti chiave per fermare il virus, la mascherina è arrivata a rappresentare la solidarietà umana”, ha detto il Dg.

“Tutti hanno un ruolo da svolgere per interrompere la catena di trasmissione del virus. Se sei un operatore sanitario, un lavoratore in prima linea, ovunque tu sia – esorta – mostraci la tua solidarietà seguendo le linee guida nazionali e indossando una mascherina in modo sicuro mentre ti prendi cura dei pazienti o dei tuoi cari, vai sui mezzi pubblici per andare al lavoro o ti occupi di forniture essenziali. Oltre al disinfettante per le mani, porto sempre con me una mascherina – assicura Tedros – e la uso quando mi trovo in luoghi in cui ci sono molte persone”. Il Dg però in conferenza stampa non la indossa, “perché in sala rispettiamo il distanziamento”, fa sapere una portavoce dell’organizzazione.

“Indossando una mascherina, stai inviando un messaggio potente a coloro che ti circondano: siamo tutti insieme”. E tutti possiamo fare qualcosa contro il virus, ribadisce Tedros. “Indossa una mascherina quando è necessario, mantieni la distanza fisica dagli altri ed evita i luoghi affollati. Osserva” le indicazioni corrette quando tossisci, “lavati frequentemente le mani e proteggerai te stesso e gli altri” dal virus, conclude il capo dell’Oms.