Covid, Zampa: “Rispettiamo norme e godiamoci estate coi bimbi”

Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute) – Restituire ai bambini la socialità perduta durante le settimane del lockdown, portarli all’aria aperta, riscoprire il gioco con i nonni, le passeggiate in bici, puntare al bello della loro quotidianità senza dimenticare quelle regole basilari per tenere lontano il Covid-19. È questo il messaggio del video del ministero della Salute realizzato grazie alla collaborazione gratuita con il pediatra e artista Andrea Satta e visibile da oggi sul sito e sui canali social. “Vivere le vacanze e il tempo con i nostri bambini serenamente e, al contempo, adottare comportamenti che riducono l’esposizione ai rischi per la salute si può”, dichiara la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa.

“L’empatia del dottor Satta con il mondo dei piccoli, oltre alla sua competenza come pediatra, hanno reso possibile questo video, pensato per tutti gli adulti che sono in contatto con i bambini”, aggiunge Zampa. “Bisogna puntare alle cose belle, ritornare a fare delle esperienze come le facevamo prima del coronavirus. L’estate è arrivata, possiamo godercela divertendoci e rispettando poche semplici norme. Riprendere ad andare in bicicletta, a camminare in un parco, situazioni che possono essere fonte di grande curiosità per i bambini. Che vanno continuamente stimolati e sollecitati. La speranza è quella di vivere il dopo coronavirus come un futuro migliore rispetto al passato”, afferma Andrea Satta, pediatra di famiglia in una periferia di una grande città italiana e voce del gruppo musicale Têtes de Bois.

Nel video, linkabile da chiunque voglia utilizzarlo anche ai fini di informazione per chi opera con l’infanzia, anche il racconto di alcuni bambini su come mettere in pratica le norme igieniche per sconfiggere il virus, come quello di Amir che invita all’uso corretto del sapone nel lavaggio delle mani.

“Che si trascorra il tempo delle vacanze in casa, in campeggio, in centri estivi o semplicemente facendo attività insieme all’aria aperta, quelle semplici regole che si sono rivelate importantissime per arginare il contagio da Covid-19, vanno mantenute ma al contempo vissute con serenità insieme ai bambini. Per questo ringrazio il dottor Satta che con generosità ha messo a disposizione la sua competenza di pediatra e la sua creatività di artista e gli uffici del Ministero che hanno contribuito alla realizzazione del video, che mi auguro abbia la massima fruizione”, conclude la sottosegretaria Zampa.