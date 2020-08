Speranza, ‘continuare a rispettare 3 regole essenziali’

Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) – “Occorre continuare ad osservare le tre regole essenziali: il distanziamento di almeno un metro, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera. Queste regole “devono essere necessariamente rispettate in tutti i luoghi al chiuso”. Sono “possibili delle eccezioni”, in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha detto il ministro, come “è accaduto nel caso dei voli aerei”.