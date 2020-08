Sileri, ‘vaccino nel 2021, punterei a terapie anticorpi monoclonali’

Roma, 6 ago. (Adnkronos Salute) – “Sul vaccino molti parlano di prodotto già pronto. Ma va spiegato che avere un vaccino funzionante durante i test significa poi non averlo comunque disponibile per tutti. Suppongo che ci sia da aspettare il 2021. Cerchiamo di essere realisti. Invece punterei, e in Italia sta accadendo, sulle terapie con anticorpi monoclonali che possono essere particolarmente efficaci”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto al programma “Genetica Oggi” su Radio Cusano Campus.