Speranza, ‘a settembre scuole riapriranno, tutte in sicurezza’

Roma, 6 ago. (Adnkronos Salute) – “Le scuole riapriranno e riapriranno tutte. Il nostro obiettivo è che riaprano in piena sicurezza”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sui provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione di Covid-19.

“Riterremo il lockdown definitivamente chiuso nel nostro Paese – ribadisce il ministro – solo nel giorno in cui tutte le scuole di ogni ordine e grado, senza differenza, potranno riaprire. Chiuderle è stata, anche sul piano personale, la scelta più difficile da fare, ma purtroppo indispensabile”. E “anch’essa spiega i numeri” dei contagi in Italia “e le differenze con altri Paesi d’Europa e del mondo. Ma è evidente che a settembre dovremo ripartire, l’intenzione del Governo è molto chiara”, conferma Speranza, ricordando che è stato “firmato, questa mattina, il protocollo di sicurezza fra la ministra dell’Istruzione e le forze sociali, un altro passo avanti in questo percorso”.