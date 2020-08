Etoro: il broker del social trading spiegato da Trading Center

Benché il trading non sia una scienza esatta e, pertanto, nessun investimento è sicuro e garantito, una cosa è assolutamente certa: per fare un buon lavoro è necessario affidarsi ad un buon intermediario.

Quando si parla di intermediari nel trading online ci si riferisce ai broker, che sono una sorta di consulenti finanziari virtuali e discreti che permettono ai traders di operare direttamente sui mercati in totale autonomia.

Per rendere gli investimenti un’esperienza di successo, quindi, è opportuno scegliere i broker più adatti alle proprie esigenze, che mettano a disposizione piattaforme di trading online efficienti e performanti e che forniscano i giusti strumenti e il giusto supporto in tutte le fasi delle negoziazioni.

In questo senso, quanti sono alla ricerca di una piattaforma versatile e di qualità possono andare sul sicuro quando si parla di eToro, uno dei migliori broker in circolazione che si è distinto negli anni per affidabilità, servizi innovativi ed eccellente supporto clienti.

In questo articolo descriviamo meglio i principali vantaggi dell’affidarsi a eToro per fare trading in sicurezza, quali strumenti sono disponibili per gli utenti e cosa l’ha reso uno dei broker più amati di sempre.

Per l’approfondimento completo sul broker rimandiamo alla guida elaborata dagli esperti di TradingCenter.it, un solido riferimento per chi vuole iniziare ad investire partendo da zero, consultabile sul sito ufficiale.

Fare trading con eToro, il broker più amato dai principianti

Sono diversi i motivi che hanno fatto di eToro il broker preferito dei principianti e scelto da oltre 14 milioni di utenti, compresi quelli più esperti.

Il primo è senza dubbio l’affidabilità.

Ogni trader alle prime armi, infatti, sa che deve tenere gli occhi ben aperti per evitare di cadere vittima di truffe, quindi rivolgersi sin da subito ad una piattaforma seria e regolamentata, quale è eToro, è un ottimo punto di partenza.

eToro infatti è autorizzato ad operare praticamente in tutto il mondo perchè dispone di licenze da parte della CySEC per il territorio europeo, FCA per quello anglosassone (tra l’altro si tratta di uno degli enti più severi al mondo, quindi aver ottenuto la licenza operativa è un grande traguardo) e ASIC per il continente australiano.

Se ciò non bastasse, basta fare un salto nel sito ufficiale per rendersi conto della serietà della piattaforma. Sono riportati molto chiaramente, infatti, i rischi che si corrono con il trading CFD, così da dimostrare massima trasparenza nei confronti degli utenti.

Servizi eToro: conto demo, Social e copy trading

Ciò che gli utenti apprezzano maggiormente di questo broker sono il conto demo e i servizi di social e copy trading, per i quali gli è stata attribuita la paternità e che gli hanno permesso di raggiungere una fama inattaccabile.

Il conto demo è uno strumento indispensabile per chiunque voglia iniziare a fare trading senza correre il rischio di mandare in fumo il patrimonio alla prima mossa.

Si attiva automaticamente dopo aver completato l’iscrizione alla piattaforma ed è ricaricato con delle unità di valuta virtuali, spendibili sui mercati come il reale denaro.

Attraverso il conto demo, quindi, gli utenti alle prime armi possono effettuare delle vere e proprie simulazioni di trading a costo zero, per esercitarsi con mosse e strategie di investimento senza mettere a rischio il proprio patrimonio.

L’aspetto ulteriormente positivo è che, a differenza di altri broker, eToro non disattiva il conto demo dopo il primo deposito. In questo modo, anche dopo aver acquisito dimestichezza e aver cominciato a fare trading reale è possibile usufruire in qualsiasi momento della versione demo per provare, ad esempio, nuove strategie prima di applicarle sui mercati.

Social e Copy trading di eToro

Il servizio di Social trading, però, è ciò che ha consacrato eToro al successo.

L’idea è tanto semplice quanto geniale. Con il social trading eToro ha creato un vero e proprio social network del trading in cui gli utenti possono fare rete, collegarsi tra di loro, scambiarsi consigli e supportarsi.

I principianti hanno così la possibilità di interagire direttamente con i professionisti per continuare a formarsi e mettersi alla prova.

Per loro, poi, è stato pensato anche un altro strumento: Copy trading. Si tratta di una innovativa funzione di trading automatico che permette di copiare le mosse dei traders più esperti.

Niente a che vedere, però, con il trading automatico di certi broker truffa che promettono guadagni stellari senza muovere un dito. Con il copy trading gli utenti rimangono protagonisti e possono intervenire in qualsiasi momento per modificare o bloccare la funzione.