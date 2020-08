Scuole, Oms: “Riaprire scuole solo se garantita sicurezza”

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) – “Tutti noi vogliamo vedere le scuole riaperte, ma abbiamo anche bisogno di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale. E per questo è indispensabile un controllo adeguato della trasmissione di Covid-19 all’interno della comunità”. Lo sottolinea il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra.

“Se sopprimiamo efficacemente Covid-19, possiamo aprire in sicurezza le società”, afferma Tedros. “Il mio messaggio è chiarissimo: sopprimere, sopprimere, sopprimere il virus”, ribadisce.