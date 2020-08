Porta l’efficienza in azienda con la produzione scaffalature di Castellani Shop

Materiali selezionati, possibilità di personalizzazione e una progettazione improntata a soddisfare le effettive esigenze delle aziende clienti. È ciò che rende impareggiabile la produzione scaffalature di Castellani Srl, l’azienda che da oltre mezzo secolo realizza scaffali metallici per industria, negozio e magazzino. Una proposta accessibile comodamente online, tramite l’e-commerce Castellani Shop, con tutti i vantaggi dell’acquisto in formato digitale e la garanzia di un know-how maturato in decenni.

Su www.castellanishop.it sono centinaia le proposte per lo stoccaggio di prodotti di qualsiasi dimensione: dal classico trapano fino ai pallet. Tutte Made in Italy e realizzate con materiali selezionati, sono frutto della grande esperienza e professionalità di Castellani Srl.

Oltre alle profonde competenze settoriali, Castellani presenta al cliente un processo produttivo che avviene esclusivamente nel nostro Paese. Una qualità 100% italiana che trova espressione nel MUN (Marchio Unico Nazionale), preziosa attestazione dell’attenzione riposta nel rispetto di alti standard di qualità e sicurezza.

Da Castellani Shop produzione di scaffalature industriali Made in Italy, anche personalizzate

L’offerta relativa alla produzione scaffalature include articoli personalizzabili a parete e a centro stanza. La soluzione ideale per gli ambienti dalle metrature ridotte, in cui è necessario sfruttare al meglio ogni centimetro.

E questa non è che una sezione della proposta. Passando alla categoria Armadi, ad esempio, figurano armadi casellari, di sicurezza, mensa, officina, per ufficio, eccetera. Ciò senza considerare vetrine espositive, banconi negozio, sedie da ufficio e tanto altro ancora.

Completa e articolata anche la proposta di mobili per l’ufficio, con soluzioni per diverse tipologie di ambienti, da quelli operativi ai direzionali, passando per gli openspace. L’arredo riguarda i diversi contesti in cui si articolano gli uffici: si va dalle reception alle postazioni lavoro, fino ai tavoli per sala riunione.

Come attestazioni della qualità dell’offerta, ci sono le certificazioni conseguite da Castellani.it Srl: UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007. Acquistare su www.castellanishop.it significa inoltre scegliere un rivenditore certificato dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Ha infatti ottenuto il Sigillo Netcomm, che testimonia l’impegno ad offrire un’eccellente esperienza di shopping online.